СМИ: Рафаэль Надаль может завершить карьеру уже сегодня

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль, может завершить карьеру уже сегодня, 5 июня, после финального матча Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает издание RMC Sport.

Отмечается, что организаторы уже запланировали для него отдельную пресс-конференцию, где он якобы должен сделать важное заявление о своей карьере.

Также сообщается, что на финальном матче будет присутствовать Роджер Федерер. Среди возможных вариантов рассматривают его прибытие по просьбе титульного спонсора Rolex или по просьбе окружения Надаля. Есть возможность, что швейцарец будет вручать трофей победителю.

Напомним, что сегодня Надаль сыграет свой 14-й финал Ролан Гаррос. Предыдущие 13 финалов он побеждал. Его соперником станет норвежец Каспер Рууд. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.