Гауфф прокомментировала поражение в финале Ролан Гаррос

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в финальном матче Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

"Я очень горжусь собой. Сейчас очень много эмоций, это микс радости и уныния. Надеюсь, что вынесу для себя полезные уроки и смогу стать лучше. Поначалу я не нервничала, но после проигранных стартовых геймов начала переживать. Во второй партии я попыталась заново настроиться. В первой партии я ставила задачу просто выйти и перебивать мячи, но не быть слишком пассивной. Я понимала, что нервозность начнет усиливаться, когда начнется матч, поэтому мне важно было просто ударять по мячу. В большей степени я с этим справилась. Когда же мне удалось сделать брейк в начале второй партии, я даже не знаю, это была моя игра или все же это произошло из-за ошибок Иги.

Тактически непросто что-нибудь такое придумать, играя с человеком, который так давно не проигрывал. Поэтому в большей степени сегодняшний результат таков, потому что Ига играла слишком хорошо. Хотя, да, были моменты, когда я должна была действовать лучше. Но всякий раз, когда я думала, мол, вот он, хороший мяч, она не давала мне шансов. Есть причина, почему победная серия продолжается. Я просто рада, что сегодня пыталась изо всех сил. Надеюсь, что самый радостный момент турнира будет завтра, если мне удастся выиграть титул в паре. Во всяком случае, безусловно, победа – это последнее звено, но то, что я дошла до финала – это почти такой же трудный путь, я была очень близко. Это точно поможет моей уверенности в себе. Буквально лет из 15 я уже испытывала это большое давление, которое должно дойти до финала на турнире Большого Шлема. Теперь я это сделала и чувствую небольшое облегчение" – сказала она.