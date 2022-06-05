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Тренер Джоковича оценил шансы Новака выступить на Уимблдоне

Теннис
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Держим кулаки

Тренер Джоковича оценил шансы Новака выступить на Уимблдоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича (АТР №1) Горан Иванишевич рассказал о шансах своего подопечного выступить на Уимблдоне. Его слова цитирует Tennis Majors:

"Скорее всего нет (про выступление на турнирах перед Уимблдоном - прим). Еще посмотрим, но сейчас для Новака самое главное – это восстановиться морально. Как я уже говорил раньше, Новак – гений с мышлением, отличным от большинства из нас. Несмотря на то, что ему обычно необходимо меньше времени, чтобы прийти в себя, оно все-таки ему нужно. В прошлом он преодолевал тяжелые поражения, и я полностью уверен, что он будет готов к Wimbledon" – сказал он.

Напомним, что ранее Ига Свентек провела фотосессию с кубком Ролан Гаррос.

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В статье: Новак Джокович
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