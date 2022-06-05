Тренер Джоковича оценил шансы Новака выступить на Уимблдоне

Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича (АТР №1) Горан Иванишевич рассказал о шансах своего подопечного выступить на Уимблдоне. Его слова цитирует Tennis Majors:

"Скорее всего нет (про выступление на турнирах перед Уимблдоном - прим). Еще посмотрим, но сейчас для Новака самое главное – это восстановиться морально. Как я уже говорил раньше, Новак – гений с мышлением, отличным от большинства из нас. Несмотря на то, что ему обычно необходимо меньше времени, чтобы прийти в себя, оно все-таки ему нужно. В прошлом он преодолевал тяжелые поражения, и я полностью уверен, что он будет готов к Wimbledon" – сказал он.