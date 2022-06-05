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ATP Challenger. Украинцы Крутых и Приходько вышли в финал квалификации
В основной сетке турнира также сыграют Сачко и Марченко
Фото: Maia Open 2021
Братислава (ATP Challenger Tour), украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько обыграли своих оппонентов и вышли в финал квалификации турнира. Первый обыграл словака Петера Нада, второй – словака Лукаса Покорны.
На основном этапе турнира также сыграют еще два украинских теннисиста: Виталий Сачко и Илья Марченко. В финале квалификации Крутых сыграет с победителем пары Шафранек – Готье.
Олег Приходько (Украина) – Лукас Покорны (Словакия)
7:5|6:4
Алексей Крутых (Украина) – Петер Над (Словакия)
3:6|6:2|6:4
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