  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ATP Challenger. Украинцы Крутых и Приходько вышли в финал квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ATP Challenger. Украинцы Крутых и Приходько вышли в финал квалификации

Теннис
(1 голосов)

В основной сетке турнира также сыграют Сачко и Марченко

ATP Challenger. Украинцы Крутых и Приходько вышли в финал квалификации

Фото: Maia Open 2021

UA-Футбол
Новина українською

Братислава (ATP Challenger Tour), украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько обыграли своих оппонентов и вышли в финал квалификации турнира. Первый обыграл словака Петера Нада, второй – словака Лукаса Покорны.

На основном этапе турнира также сыграют еще два украинских теннисиста: Виталий Сачко и Илья Марченко. В финале квалификации Крутых сыграет с победителем пары Шафранек – Готье.

Олег Приходько (Украина) – Лукас Покорны (Словакия)

7:5|6:4

Алексей Крутых (Украина) – Петер Над (Словакия)

3:6|6:2|6:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде