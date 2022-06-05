ATP Challenger. Украинцы Крутых и Приходько вышли в финал квалификации

Братислава (ATP Challenger Tour), украинские теннисисты Алексей Крутых и Олег Приходько обыграли своих оппонентов и вышли в финал квалификации турнира. Первый обыграл словака Петера Нада, второй – словака Лукаса Покорны.

На основном этапе турнира также сыграют еще два украинских теннисиста: Виталий Сачко и Илья Марченко. В финале квалификации Крутых сыграет с победителем пары Шафранек – Готье.

Олег Приходько (Украина) – Лукас Покорны (Словакия)

7:5|6:4

Алексей Крутых (Украина) – Петер Над (Словакия)

3:6|6:2|6:4