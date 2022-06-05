WTA Challenger. Завацкая прошла в основную сетку через квалификацию

Валенсия (WTA Challenger), украинская теннисистка Катарина Завацкая разгромила в финальном матче квалификационной сетки турнира россиянку Яну Сизикову. Теперь украинка сыграет в основном этапе соревнования.

Завацкая будет единственной украинкой на основном этапе "Челленджера" в Валенсии. Всего в профессиональной карьере Катарина победила в шести различных турнирах.

Грунт.

Катарина Завацкая (Украина) – Яна Сизикова (Россия)

6:1|6:4