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WTA Challenger. Завацкая прошла в основную сетку через квалификацию
В финале вынесла россиянку
Фото: twitter
Валенсия (WTA Challenger), украинская теннисистка Катарина Завацкая разгромила в финальном матче квалификационной сетки турнира россиянку Яну Сизикову. Теперь украинка сыграет в основном этапе соревнования.
Завацкая будет единственной украинкой на основном этапе "Челленджера" в Валенсии. Всего в профессиональной карьере Катарина победила в шести различных турнирах.
Грунт.
Катарина Завацкая (Украина) – Яна Сизикова (Россия)
6:1|6:4
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