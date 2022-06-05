Надаль выиграл 22 турнир Большого шлема и увеличил отрыв от Федерера и Джоковича

Рафаэль Надаль сегодня победил в финале Ролан Гаррос норвежца Каспера Рууда. Для испанца эта победа на французском турнире стала уже четырнадцатой в карьере.

Всего же теперь у Надаля целых двадцать две победы на турнирах Большого шлема за карьеру. Помимо 14 побед на Ролан Гаррос у него также две на Australian Open, четыре на US Open и две на "Уимблдоне".

У ближайших преследователей испанца – Новака Джоковича и Роджера Федерера – по двадцать побед. Первый в последний раз побеждал в финале "ТБШ" еще на "Уимблдоне" 2021 года, второй – на Australian Open в 2018.