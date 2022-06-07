Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Радукану снялась с матча в Ноттингеме из-за травмы
Теннисистка не смогла доиграть матч
Фото: NU.nl
В матче первого круга травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания) 11-я ракетка мира Эмма Радукану играла со швейцаркой Викторией Голубич.
Победу со счётом 4:3 Rt одержала Голубич. Радукану снялась из-за травмы. Продолжительность встречи составила 36 минут. Голубич ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Радукану один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований Голубич встретится с ещё одной британкой Хитер Уотсон (102), до этого обыгравшей американку Кэти Волынец (123).
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Зеленский: Амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО