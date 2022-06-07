Радукану снялась с матча в Ноттингеме из-за травмы

В матче первого круга травяного турнира в Ноттингеме (Великобритания) 11-я ракетка мира Эмма Радукану играла со швейцаркой Викторией Голубич.

Победу со счётом 4:3 Rt одержала Голубич. Радукану снялась из-за травмы. Продолжительность встречи составила 36 минут. Голубич ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Радукану один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Голубич встретится с ещё одной британкой Хитер Уотсон (102), до этого обыгравшей американку Кэти Волынец (123).