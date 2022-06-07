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Монфис пропустит два турнира

Теннис
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Теннисист восстанавливается после операции

Монфис пропустит два турнира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двадцать четвертая ракетка мира Гаэль Монфис не сыграет на турнирах в Истбурне и Queen's Club. Напомним, что они состоятся в середине июня.

Последним турниром, на котором играл француз, был Masters в Майами. В мае Монфис перенес небольшую операцию.

Гаэль Монфис является победителем 11 турниров ATP в одиночном разряде, двукратным финалистом Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции.

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В статье: Гаэль Монфис
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