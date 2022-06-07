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Ястремская уступила на старте турнира в Гертогенбоссе

Теннис
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Украинка не справилась с Александровой

Ястремская уступила на старте турнира в Гертогенбоссе

Фото: NBC Sports

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила на травяном турнире WTA-250. Напомним, что соревнования проходят в Нидерландах.

В старте украинка не смогла обыграть Екатерину Александрову.

Гертогенбосс. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова – 6:2, 6:7(1), 2:6

Для теннисисток это был пятый матч, из-за поражения украинка позволила приблизиться сопернице в очных встречах 3:2.

В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча Ангелина Калинина – Оливия Гадецки.

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В статье: Даяна Ястремская
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