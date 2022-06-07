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Ястремская уступила на старте турнира в Гертогенбоссе
Украинка не справилась с Александровой
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила на травяном турнире WTA-250. Напомним, что соревнования проходят в Нидерландах.
В старте украинка не смогла обыграть Екатерину Александрову.
Гертогенбосс. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Екатерина Александрова – 6:2, 6:7(1), 2:6
Для теннисисток это был пятый матч, из-за поражения украинка позволила приблизиться сопернице в очных встречах 3:2.
В следующем раунде Александрова сыграет против победительницы матча Ангелина Калинина – Оливия Гадецки.
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