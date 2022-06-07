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Ангелина Калинина сыграет с россиянкой на турнире в Нидерландах
Украинка смогла дать бой сопернице
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом круге турнира в нидерландском Гертогенбосе украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла австралийку Оливию Гадеки.
Ангелина Калинина – Оливия Гадеки 6:3, 4:6, 6:4
Матч длился 2 часа и 7 минут, в течение которых украинка подала два эйса и допустила 7 двойных ошибок. Калинина реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.
В следующем круге украинка сыграет матч с россиянкой Екатериной Александровой и попытается расплатиться за поражение Ястремской.
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