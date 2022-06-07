Ангелина Калинина сыграет с россиянкой на турнире в Нидерландах

В первом круге турнира в нидерландском Гертогенбосе украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла австралийку Оливию Гадеки.

Ангелина Калинина – Оливия Гадеки 6:3, 4:6, 6:4

Матч длился 2 часа и 7 минут, в течение которых украинка подала два эйса и допустила 7 двойных ошибок. Калинина реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем круге украинка сыграет матч с россиянкой Екатериной Александровой и попытается расплатиться за поражение Ястремской.