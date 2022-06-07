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Ник Кирьос добыл победу после длительного перерыва

Теннис
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Австрийский теннисист добыл волевую победу

Ник Кирьос добыл победу после длительного перерыва

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Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в первом же матче ATP-тура после двухмесячной паузы. Кирьос пропускал европейский грунтовый сезон.

В первом круге травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) Кирьос обыграл представителя Чехии Иржи Легечку.

Ник Кирьос - Иржи Легечку 7:6 (7:3), 6:3

Встреча продлилась 1 час 18 минут. Кирьос восемнадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Легечки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Следующим соперником Кирьоса станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) — Николоз Басилашвили

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В статье: Ник Кирьос
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