Фурнье: Надаль не играл под допингом

Атакующий защитник "Нью-Йорк Никс", французский баскетболист Эван Фурнье отреагировал на ироничный комментарий соотечественника, велогонщика Тибо Пино о 14-м титуле испанского теннисиста Рафаэля Надаля на "Ролан Гаррос".

"Герои нашего времени…", — написал Пино о признании Надаля в том, что он провёл весь турнир на уколах из-за травмы стопы.

"Я не понимаю, что за надуманный твит? В чём, собственно, смысл данного сообщения? Это не допинг, это медикаменты. Как будто инъекции обязательно означают повышение производительности. Тогда будь снисходительным, говоря о "герое". Короче говоря, мне не понравился твой твит.

Например, пять лет назад у меня сильно болел палец на ноге, и мне пришлось сделать анестезию, чтобы сыграть в матче. В этом нет никаких запрещённых веществ, всё в порядке. Напротив, играть со "спящей" ногой даже больнее. Я нахожу этот комментарий действительно плохим", — написал Фурнье в своём "твиттере".