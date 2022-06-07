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Марченко и Сачко покидают турнир в Братиславе на старте соревнований
Украинцы не смогли побороться за титул
Украинские теннисисты Виталий Сачко и Илья Марченко с поражений стартовали на грунтовом челленджере в Братиславе.
На старте соревнований Сачко уступил Йохану Никлсу из Швейцарии, вышедшему в турнир через квалификацию.
Марченко на этой же стадии уступил лаки-лузеру Филипп Кристиан Жьяну из Румынии.
Братислава. Перше коло
Віталій Сачко – Йохан Ніклс 6:3, 3:6, 4:6
Ілля Марченко – Філіп Крістіан Жьяну – 7:6(4), 2:6, 6:7(2)
Сачко ще зіграє у парному розряді.
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