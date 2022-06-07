Марченко и Сачко покидают турнир в Братиславе на старте соревнований

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Илья Марченко с поражений стартовали на грунтовом челленджере в Братиславе.

На старте соревнований Сачко уступил Йохану Никлсу из Швейцарии, вышедшему в турнир через квалификацию.

Марченко на этой же стадии уступил лаки-лузеру Филипп Кристиан Жьяну из Румынии.

Братислава. Перше коло

Віталій Сачко – Йохан Ніклс 6:3, 3:6, 4:6

Ілля Марченко – Філіп Крістіан Жьяну – 7:6(4), 2:6, 6:7(2)

Сачко ще зіграє у парному розряді.