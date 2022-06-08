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Маррей: Надеюсь, что Федерер не завершит карьеру

Теннис
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Швейцарец последний раз играл в 2021 году

Маррей: Надеюсь, что Федерер не завершит карьеру

Фото: HBW News

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей рассказал, что думает о возвращении в тур 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, не выступавший с Уимблдона 2021 года, объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.

"Мне хотелось бы увидеть возвращение Роджера. Всегда непросто знать, когда будет конец. Конечно, об этом говорят уже много лет. Пришло новое поколение, но ТБШ выигрывают всё те же парни. Не знаю, как у него дела, но верю, что он вернётся. Не знаю, надолго ли, но я действительно надеюсь, что мы вместе сыграем ещё на одном турнире. Давно такого не было", — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

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В статье: Энди Маррей
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