Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей: Надеюсь, что Федерер не завершит карьеру
Швейцарец последний раз играл в 2021 году
Фото: HBW News
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей рассказал, что думает о возвращении в тур 20-кратного победителя ТБШ швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, не выступавший с Уимблдона 2021 года, объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.
"Мне хотелось бы увидеть возвращение Роджера. Всегда непросто знать, когда будет конец. Конечно, об этом говорят уже много лет. Пришло новое поколение, но ТБШ выигрывают всё те же парни. Не знаю, как у него дела, но верю, что он вернётся. Не знаю, надолго ли, но я действительно надеюсь, что мы вместе сыграем ещё на одном турнире. Давно такого не было", — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Ангелина Калинина - первая ракетка Украины
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру