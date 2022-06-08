Снигур покидает турнир в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур выбыла на старте турнира WTA 250 в Великобритании.

В первом круге основной сетки она уступила шестой сеяной Элисон Риск из США.

Ноттингем. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Элисон Риск (США) – 5:7, 3:6

Отметим, что раньше теннисистки не играли между собой. Также Снигур провела дебютный матч в основе турниров WTA.

В следующем раунде Риск сыграет против Лорен Дэвис или Каролин Гарсии.