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Снигур покидает турнир в Великобритании
Немного не хватило
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур выбыла на старте турнира WTA 250 в Великобритании.
В первом круге основной сетки она уступила шестой сеяной Элисон Риск из США.
Ноттингем. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Элисон Риск (США) – 5:7, 3:6
Отметим, что раньше теннисистки не играли между собой. Также Снигур провела дебютный матч в основе турниров WTA.
В следующем раунде Риск сыграет против Лорен Дэвис или Каролин Гарсии.
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