Надаль вышел на второе место по количеству призовых за карьеру

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на второе место по призовым за карьеру. Он обошёл 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, пишет Tennis.com.

Возглавляет список, как и прежде, первая ракетка мира серб Новак Джокович, у которого, как и у Федерера, 20 титулов на мэйджорах.

Лидеры по количеству призовых за карьеру в ATP (топ-10)

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 156 541 453.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 130 681 472.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 130 594 339.

4. Энди Маррей (Британия) — $ 62 733 749.

5. Пит Сампрас (США) — $ 43 280 489.

6. Стэн Вавринка (Швейцария) — $ 34 953 913.

7. Александр Зверев (Германия) — $ 32 407 055.

8. Давид Феррер (Испания) — $ 31 483 911.

9. Андре Агасси (США) — $ 31 152 975.

10. Марин Чилич (Хорватия) — $ 30 468 623.