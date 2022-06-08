Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль вернулся с Барселоны после лечения
Он восстанавливается от травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль восстанавливается дома, после того как ему провели сеанс лечения травмированной левой ноги. Об этом пишут в окружении спортсмена.
Сообщается, что Надаль отправился в Барселону, чтобы начать лечение "импульсной радиочастотной стимуляцией".
"Рафа уже дома и проведёт три или четыре дня, занимаясь обычной, поддерживающей физической активностью. В зависимости от эффекта лечения и до тех пор, пока он положительный, он позже вернётся к тренировкам на корте. Мы не исключаем, что вторая обработка будет проведена на следующей неделе", — приводит слова представителя Надаля France 24.
Популярное сейчас
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Ирландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
- Зеленский: Амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру