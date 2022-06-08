Надаль вернулся с Барселоны после лечения

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль восстанавливается дома, после того как ему провели сеанс лечения травмированной левой ноги. Об этом пишут в окружении спортсмена.

Сообщается, что Надаль отправился в Барселону, чтобы начать лечение "импульсной радиочастотной стимуляцией".

"Рафа уже дома и проведёт три или четыре дня, занимаясь обычной, поддерживающей физической активностью. В зависимости от эффекта лечения и до тех пор, пока он положительный, он позже вернётся к тренировкам на корте. Мы не исключаем, что вторая обработка будет проведена на следующей неделе", — приводит слова представителя Надаля France 24.