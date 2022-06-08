  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль вернулся с Барселоны после лечения
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль вернулся с Барселоны после лечения

Теннис
(1 голосов)

Он восстанавливается от травмы

Надаль вернулся с Барселоны после лечения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль восстанавливается дома, после того как ему провели сеанс лечения травмированной левой ноги. Об этом пишут в окружении спортсмена.

Сообщается, что Надаль отправился в Барселону, чтобы начать лечение "импульсной радиочастотной стимуляцией".

"Рафа уже дома и проведёт три или четыре дня, занимаясь обычной, поддерживающей физической активностью. В зависимости от эффекта лечения и до тех пор, пока он положительный, он позже вернётся к тренировкам на корте. Мы не исключаем, что вторая обработка будет проведена на следующей неделе", — приводит слова представителя Надаля France 24.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде