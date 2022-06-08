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Киченок в паре с Радионовой выиграли лишь два гейма в стартовом матче турнира в Ноттингеме
Теннисистки покидают соревнования
Фото:БТУ
В первом круге парного разряда турнире WTA 250 в Ноттингеме Надежда Киченок и Арина Родионова уступили американке Керолайн Доулхайде и румынке Монике Никулеску.
Надежда Киченок/Арина Родионова – Кэролайн Доулхайд/Моница Никулеску 1:6, 1:6
Матч длился около 1 часа, за это время Киченок и Родионова не совершили ни одного эйса и допустили три двойных ошибки.
Радионова и Киченок впервые в карьере сыграли в дуэте.
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