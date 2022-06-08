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Элина Свитолина опубликовала фото в платье

Теннис
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Украинка ждет ребенка

Элина Свитолина опубликовала фото в платье

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Новина українською

Экс-третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина показала новые фотографии на своей странице в социальных сетях.

27-летняя Элина позирует на снимках в платье.

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку.

Элина Свитолина опубликовала фото в платье - изображение 1

Элина Свитолина опубликовала фото в платье - изображение 2

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В статье: Элина Свитолина
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