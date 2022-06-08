Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина опубликовала фото в платье
Украинка ждет ребенка
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Экс-третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина показала новые фотографии на своей странице в социальных сетях.
27-летняя Элина позирует на снимках в платье.
Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- В Европе останутся три сборные. Ирландия станет 72-м соперником в истории Украины
- Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
- Зеленский: Амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet