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Тони Надаль: Верю, что Рафа сыграет на Уимблдоне

Теннис
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Сейчас испанец восстанавливается от травмы

Тони Надаль: Верю, что Рафа сыграет на Уимблдоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль, выразил надежду, что испанский теннисист сможет сыграть на Уимблдоне.

Напомним, на минувшей неделе 36-летний Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл "Ролан Гаррос", несмотря на то что выступал с травмированной стопой.

"Уимблдон уже очень близко, поскольку соревнования начнутся через две недели. Посмотрим, будет ли там мой племянник или нет. Верю, что да, будет. Верю, что лечение пройдёт хорошо и что мой племянник снова приложит все усилия", — приводит слова Тони Надаля Eurosport.es.

Напомним, что турнир состоится с 27 июня по 10 июля

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В статье: Рафаэль Надаль
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