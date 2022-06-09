Новак Джокович пропустит все турниры перед Уимблдоном

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович пропустит все турниры накануне Уимблдона 2022 года. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.rs.

Напомним, что Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

После поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Джокович улетел в Белград, а в настоящее время находится в Черногории.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.