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Новак Джокович пропустит все турниры перед Уимблдоном

Теннис
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Сербский теннисист попытается снова взять трофей

Новак Джокович пропустит все турниры перед Уимблдоном

Фото: The Denver Channel

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович пропустит все турниры накануне Уимблдона 2022 года. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.rs.

Напомним, что Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

После поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Джокович улетел в Белград, а в настоящее время находится в Черногории.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.

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В статье: Новак Джокович
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