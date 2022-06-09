Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович пропустит все турниры перед Уимблдоном
Сербский теннисист попытается снова взять трофей
Фото: The Denver Channel
20-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович пропустит все турниры накануне Уимблдона 2022 года. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.rs.
Напомним, что Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.
После поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Джокович улетел в Белград, а в настоящее время находится в Черногории.
35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.
Популярное сейчас
- СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
- ФИФА решила выгнать Эквадор с чемпионата мира - СМИ
- Не из Украины. У Вернидуба появился еще один вариант продолжения карьеры
- Зеленский: Амбассадором United24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру