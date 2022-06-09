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Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

Теннис
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Британец близок к титулу

Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/4 финала турнира ATP-250 в Штутгарте. В матче второго круга он переиграл представителя Казахстана Александра Бублика.

Энди Маррей - Александр Бублик 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 68-я ракетка мира Маррей шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Маррей сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Доминик Штефан Штрикер.

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В статье: Энди Маррей Александр Бублик
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