Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

Британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/4 финала турнира ATP-250 в Штутгарте. В матче второго круга он переиграл представителя Казахстана Александра Бублика.

Энди Маррей - Александр Бублик 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 68-я ракетка мира Маррей шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Маррей сыграет с победителем матча Стефанос Циципас — Доминик Штефан Штрикер.