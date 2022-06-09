АТР опубликовала календарь на 2023 год

ATP представила календарь турниров на 2023 год. Теперь в новом календаре отмечается увеличение количества игровых дней на "Мастерсах" - в Мадриде, Риме и Шанхае. Турниры будут проводиться в 12-дневном формате (вместо 8-дневного), что позволит увеличить количество участников основной сетки и квалификации.

С 2025 года до такого формата планируется добавить "Мастерсы" в Канаде (Монреаль/Торонто) и Цинциннати.

В следующем году Тур планирует вернуться в Окленд (Новая Зеландия), где турнир ATP 250 не проходил два сезона из-за пандемии.