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АТР опубликовала календарь на 2023 год

Теннис
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В нем есть некоторые изменения

АТР опубликовала календарь на 2023 год

Новина українською

ATP представила календарь турниров на 2023 год. Теперь в новом календаре отмечается увеличение количества игровых дней на "Мастерсах" - в Мадриде, Риме и Шанхае. Турниры будут проводиться в 12-дневном формате (вместо 8-дневного), что позволит увеличить количество участников основной сетки и квалификации.

С 2025 года до такого формата планируется добавить "Мастерсы" в Канаде (Монреаль/Торонто) и Цинциннати.

В следующем году Тур планирует вернуться в Окленд (Новая Зеландия), где турнир ATP 250 не проходил два сезона из-за пандемии.

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В статье: АТР
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