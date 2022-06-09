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Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Грек обыграл Доминика Штефана Штрикера
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в четвертьфинал травяного турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера.
Стефанос Циципас - Доминик Штефан Штрикер 6:3, 6:4
Продолжительность матча второго круга составила 1 час 48 минут. Пятая ракетка мира Циципас четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Штрикер, занимающий 200-е место в рейтинге, девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале соревнований Циципас встретится с бывшей первой ракеткой мира шотландцем Энди Марреем.
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