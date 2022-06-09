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Хертогенбос. Ангелина Калинина покидает турнир во втором круге

Теннис
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Теннисистка не смогла побороться за титул

Хертогенбос. Ангелина Калинина покидает турнир во втором круге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина во втором круге турнира WTA в Нидерландах уступила Екатерине Александровой.

Хертогенбос, Нидерланды. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Екатерина Александрова 4:6, 2:6

В стартовом сете украинка упустила пять брейк-поинтов. Во втором сете Александрова также сделала брейк в пятом гейме и повела 3:2, после чего Калинина взяла медицинский перерыв и покинула корт почти на десять минут. После возобновления игры украинка проиграла четыре оставшихся гейма.

В четвертьфинале Екатерина Александрова сыграет против Кэтрин Макнелли из США.

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В статье: Ангелина Калинина
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