Сборная Украины по теннису узнала дату матча с Венгрией

Федерация тенниса Украины на своей странице в Facebook сообщила дату проведения матча мужской команды со сборной Венгрии.

"Игры домашнего матча Кубка Дэвиса, которые из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, пройдут в Литве. Встречи запланированы на 15-16 сентября 2022 года".

"Федерация тенниса Украины совместно с ITF и Литовским теннисным союзом окончательно согласовали даты проведения матча Кубка Дэвиса между нашей национальной сборной и командой Венгрии. Противостояние пройдет в период 15-16 сентября 2022 в Вильнюсе на кортах, расположенных в SEB Arena.

Напомним, поскольку предыдущую встречу с Венгрией мы провели на выезде (в Будапеште), то текущий матч должны играть дома. Широкомасштабная война, начатая 24 февраля россией против нашего государства, сделала невозможным такой случай. Поскольку мы принципиально не имели желания отдавать матч на территорию соперника, ФТУ решила сохранить формальный статус домашнего матча и провести его в месте, которое выбрали мы. По согласованию с Литовским теннисным союзом, встреча состоится в Литве.

Мы приглашаем всех соотечественников, которые сейчас находятся за границей, в частности, в Литве, запланировать посещение матча Украина – Венгрия. Поддержите нашу национальную сборную своим присутствием! Она так необходима украинским игрокам!"