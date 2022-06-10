Гендиректор ВАДА: Если 13 титулов Надаль добыл без допинга, то 14-й титул также был завоёван без него

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли встал на защиту 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля. Ранее французский велогонщик Гийом Мартен возмутился, что Надалю разрешают выступать на уколах, а другой французский велогонщик, Тибо Пино, иронично назвал Рафаэля "героем нашего времени".

Ниггли дал понять, что Надаля не стоит подозревать в употреблении запрещённых препаратов. По его словам, инъекции, которые использовал теннисист, "не входят в список запрещённых препаратов, поскольку, по оценкам, они не улучшают спортивных результатов и не наносят вреда".

"Надаль завоевал 14 титулов на "Ролан Гаррос". Если уж предыдущие 13 он добыл без этих инъекций, вполне вероятно, что 14-й титул также был завоёван не благодаря им", — приводит слова чиновника Daily Express, ссылаясь на швейцарский канал RTS.