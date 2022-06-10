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Маррей остановил Циципаса в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Энди продолжает борьбу за титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинальном матче Маррей нанёс поражение первой ракетке соревнований Стефаносу Циципасу из Греции.
Энди Маррей - Стефанос Циципас 7:6 (7:4), 6:3
Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Циципас подал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
Маррей сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом в официальных матчах — 1-1.
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