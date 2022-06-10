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Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира в Штутгарте на отказе соперника
Повезло так повезло
Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Его соперник Мартон Фучович досрочно завершил встречу при счёте 7:6 (7:3), 3:0 в пользу Кирьоса.
За 54 минуты Кирьос шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Фучович подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.
За выход в финал турнира категории ATP-250 в Штутгарте Кирьос сыграет с представителем Великобритании Энди Марреем
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