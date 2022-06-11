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Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабую реакцию на войну в Украине
Нужно полное исключение россиян из соревнований
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабые санкции в отношении россиян после начала полномасштабной войны россии против Украины. Ее слова цитирует BBC News:
"Я считаю, что вообще было сделано мало. И в этом направлении тоже. Заявления, сделанные теннисными организациями, были очень хорошими. Я считаю, что в поддержку украинцев мало сказано. Я вместе с другими украинскими игроками была много раз на встречах с главными чиновниками теннисных организаций.
К сожалению, они не понимают до конца всей ситуации, что происходит в Украине, и, к сожалению, не хотят идти навстречу" – сказала украинка.
Напомним, ранее Свитолина
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