  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабую реакцию на войну в Украине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабую реакцию на войну в Украине

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Нужно полное исключение россиян из соревнований

Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабую реакцию на войну в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабые санкции в отношении россиян после начала полномасштабной войны россии против Украины. Ее слова цитирует BBC News:

"Я считаю, что вообще было сделано мало. И в этом направлении тоже. Заявления, сделанные теннисными организациями, были очень хорошими. Я считаю, что в поддержку украинцев мало сказано. Я вместе с другими украинскими игроками была много раз на встречах с главными чиновниками теннисных организаций.

К сожалению, они не понимают до конца всей ситуации, что происходит в Украине, и, к сожалению, не хотят идти навстречу" – сказала украинка.

Напомним, ранее Свитолина опубликовала фото в платье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде