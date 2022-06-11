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Цуренко узнала первую соперницу по квалификации Бирмингема

Теннис
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Желаем удачи

Цуренко узнала первую соперницу по квалификации Бирмингема

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №116) выступит в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В полуфинале квалификации четвертый номер посева сразится с малоизвестной британкой Эмили Эпплтон (№942 WTA), которая пробилась на турнир с помощью wild card от организаторов.

Напомним, что Цуренко 6 раз выступала в Бирмингеме. Ее лучший результат – четвертьфинал в 2018 году.

Отметим, что ранее Свитолина раскритиковала теннисные организации за слабую позицию по поводу войны в Украине.

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В статье: Леся Цуренко
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