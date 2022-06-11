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Глава АТР об отстранении россиян от Уимблдона: Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц

Теннис
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Если человек идиот, то это надолго

Глава АТР об отстранении россиян от Уимблдона: Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц

Prosport

UA-Футбол
Новина українською

Глава АТР Андреа Гауденци рассказал о ситуации вокруг недопущения представителей страны-агрессора россии на Открытый чемпионат Великобритании – Уимблдон.

"Причина, по которой мы убрали очки с Уимблдона, известна - это вопрос справедливости и дискриминации в ответ на одностороннее решение турнира, которое мы не считаем верным. Такое решение должно было быть принято коллективно с участием всех семи столбов тенниса. Эта история еще раз доказывает, что нам нужно единое управление в теннисе. Говоря это, мы были бы очень рады вернуть Уимблдону очки, если бы они сняли запрет на участие россиян и белорусов, заявивших, что готовы сделать письменные заявления, поскольку ни один из них не поддерживает войну.

Я понимаю тему пропаганды и аргументы, приводимые Уимблдоном, но в конце концов, просчитывая все, мы – глобальный спорт, и мы должны использовать нашу платформу для объединения, не дискриминируя людей из-за их паспорта. Будем надеяться, что это никогда не повторится, и я надеюсь, это случайность, которая заставит нас сесть за стол переговоров. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц" – сказал он.

Напомним, что ранее Свитолина раскритиковала теннисные организации.

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В статье: Андреа Гауденци
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