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WTA. Леся Цуренко вышла в финал квалификации Бирмингема
Украинская теннисистка обыграла британку Апплтон
Фото: twitter Lesia Tsurenko
Бирмингем (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла в полуфинальном матче квалификации британку Эмили Апплтон. В финале отбора она сыграет с победительницей пары Фернанда Контрерас Гомес – Эмина Бекташ.
В основной сетке турнира сыграет еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Ни она, ни Цуренко ранее не выигрывали турнир в Бирмингеме.
Трава.
Леся Цуренко (Украина) – Эмили Апплтон (Великобритания)
6:4|6:4
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