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WTA. Леся Цуренко вышла в финал квалификации Бирмингема

Теннис
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Украинская теннисистка обыграла британку Апплтон

WTA. Леся Цуренко вышла в финал квалификации Бирмингема

Фото: twitter Lesia Tsurenko

UA-Футбол
Новина українською

Бирмингем (WTA), украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла в полуфинальном матче квалификации британку Эмили Апплтон. В финале отбора она сыграет с победительницей пары Фернанда Контрерас Гомес – Эмина Бекташ.

В основной сетке турнира сыграет еще одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Ни она, ни Цуренко ранее не выигрывали турнир в Бирмингеме.

Трава.

Леся Цуренко (Украина) – Эмили Апплтон (Великобритания)

6:4|6:4

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В статье: теннис Леся Цуренко
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