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ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл в полуфинале турнира 205 ракетке мира
В финале также сыграет Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Хертогенбосе (АТР), в полуфинале турнира канадский теннисит, девятая ракетка мира Феликс Оже-Алиассим проиграл нидерландцу, 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену. Для последнего это первый выход в финал в карьере, и лишь второе участие в основной сетке турнира.
Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев победил француза Адриана Маннарино. Медведев является второй ракеткой мира.
Трава.
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)
6:3|1:6|7:6
Даниил Медведев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция)
7:5|7:5
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