ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл в полуфинале турнира 205 ракетке мира

Хертогенбосе (АТР), в полуфинале турнира канадский теннисит, девятая ракетка мира Феликс Оже-Алиассим проиграл нидерландцу, 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену. Для последнего это первый выход в финал в карьере, и лишь второе участие в основной сетке турнира.

Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев победил француза Адриана Маннарино. Медведев является второй ракеткой мира.

Трава.

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:3|1:6|7:6

Даниил Медведев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция)

7:5|7:5