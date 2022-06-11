  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл в полуфинале турнира 205 ракетке мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл в полуфинале турнира 205 ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

В финале также сыграет Даниил Медведев

ATP. Девятая ракетка мира Оже-Алиассим проиграл в полуфинале турнира 205 ракетке мира

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Хертогенбосе (АТР), в полуфинале турнира канадский теннисит, девятая ракетка мира Феликс Оже-Алиассим проиграл нидерландцу, 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену. Для последнего это первый выход в финал в карьере, и лишь второе участие в основной сетке турнира.

Во втором полуфинале россиянин Даниил Медведев победил француза Адриана Маннарино. Медведев является второй ракеткой мира.

Трава.

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

6:3|1:6|7:6

Даниил Медведев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция)

7:5|7:5

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде