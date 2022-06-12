Австралиец Кирьос заявил о расизме на турнире в Штутгарте

Австралийский теннисист Ник Кирьос во время поединка на турнире в немецком Штутгарте против британца Энди Маррея (6-7; 2-6) получил предупреждение за ссору с болельщиком. Позже австралиец объяснил свое поведение расистскими высказываниями в свой адрес.

"Когда это прекратится? Мне приходится сталкиваться с расистскими выпадами.

Я понимаю, что вел себя далеко не лучшим образом. Но такие комментарии как "заткнись и играй, маленькая черная овца", неприемлемы. Когда я отвечаю на них, меня наказывают" – сказал он.

Напомним, что в финальном матче турнира в Штутгарте Энди Маррей сыграет против Матео Береттини.