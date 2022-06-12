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Федерер поделился планами на 2023 год
Ждем возвращения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о возвращении на корт и планах на 2023 год. Его слова цитирует tennismajors.com:
"Да, безусловно (о турнирах в 2023 году – прим). Как и где, я пока не знаю. Но это определенно сидит в моей голове. В этом году я не планировал ничего кроме Кубка Лейвера и Базеля. После Базеля сезон все равно завершится.
Для меня важно снова набрать форму, чтобы иметь возможность полноценно тренироваться. После этого можно выбирать, сколько турниров играть, какие турниры играть. Кубок Лейвера – хорошее начало, там я не должен играть пять матчей за шесть дней.
В Базеле я должен буду иметь возможность сделать это. К этому мне нужно готовиться на тренировках. Мне самому интересно, что будет дальше. Но я полон надежд, я проделал большой путь. Я не очень далек от нужной формы. Ближайшие три-четыре месяца будут невероятно важны" – сказал он.
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