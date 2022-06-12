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Надаль надеется выступить на Уимблдоне

Теннис
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Ждем очередной Шлем

Надаль надеется выступить на Уимблдоне

Фото: The North East Affairs

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Об этом рассказал его дядя и бывший тренер Тони Надаль.

"Я разговаривал с Рафой. Сначала он сказал: "Все болит". Но когда мы говорили на день позже, он сказал, что стало гораздо лучше.

Он хочет тренироваться. И если у него будет даже небольшой шанс, то он сыграет на Уимблдоне. В понедельник он вернется в тренировки" – цитирует слова Тони издания Marca.

Напомним, что ранее Роджер Федерер поделился планами на ближайшее будущее.

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В статье: Рафаэль Надаль Уимблдон
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