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Надаль надеется выступить на Уимблдоне
Ждем очередной Шлем
Фото: The North East Affairs
Испанский теннисист Рафаэль Надаль может выступить на Открытом чемпионате Великобритании – Уимблдоне. Об этом рассказал его дядя и бывший тренер Тони Надаль.
"Я разговаривал с Рафой. Сначала он сказал: "Все болит". Но когда мы говорили на день позже, он сказал, что стало гораздо лучше.
Он хочет тренироваться. И если у него будет даже небольшой шанс, то он сыграет на Уимблдоне. В понедельник он вернется в тренировки" – цитирует слова Тони издания Marca.
Напомним, что ранее Роджер Федерер
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