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WTA. Леся Цуренко победила в финале квалификации Бирмингема и сыграет в основной сетке
Обыграла мексиканскую теннисистку
Фото: beIN SPORTS
Бирмингем (WTA), украинка Леся Цуренко обыграла мексиканскую теннисистку Фернанду Контрерас Гомес в финальном матче квалификации турнира.
Теперь украинская теннисистка сыграет в основной сетке соревнования в Бирмингеме. Помимо Цуренко, с первого круга также стартует на турнире украинка Даяна Ястремская.
Трава.
Леся Цуренко (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)
6:4|6:2
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