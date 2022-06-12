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WTA. Леся Цуренко победила в финале квалификации Бирмингема и сыграет в основной сетке

Теннис
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Обыграла мексиканскую теннисистку

WTA. Леся Цуренко победила в финале квалификации Бирмингема и сыграет в основной сетке

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
Новина українською

Бирмингем (WTA), украинка Леся Цуренко обыграла мексиканскую теннисистку Фернанду Контрерас Гомес в финальном матче квалификации турнира.

Теперь украинская теннисистка сыграет в основной сетке соревнования в Бирмингеме. Помимо Цуренко, с первого круга также стартует на турнире украинка Даяна Ястремская.

Трава.

Леся Цуренко (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)

6:4|6:2

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В статье: теннис Леся Цуренко
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