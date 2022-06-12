АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева

Хертогенбош (АТР), нидерландский теннисист, 205 ракетка мира Тим Ван Рейтховен обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира. До этого, в полуфинале, Тим также обыграл другого теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Феликса Оже-Алиассима.

До этой недели нидерландец ни разу не побеждал в матчах уровня АТР. Более того, для него победа на этом турнире стала первой в карьере. Ван Рейтховен теперь – самый низкорейтинговый триумфатор в этом сезоне. По итогам турнира Тим поднимется на 98 или 99 строчек в рейтинге АТР – и займет 106 или 107 место.

Трава.

Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия)

6:4|6:1