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АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева
Первый титул в карьере нидерландца
Фото: Omroep Brabant
Хертогенбош (АТР), нидерландский теннисист, 205 ракетка мира Тим Ван Рейтховен обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира. До этого, в полуфинале, Тим также обыграл другого теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Феликса Оже-Алиассима.
До этой недели нидерландец ни разу не побеждал в матчах уровня АТР. Более того, для него победа на этом турнире стала первой в карьере. Ван Рейтховен теперь – самый низкорейтинговый триумфатор в этом сезоне. По итогам турнира Тим поднимется на 98 или 99 строчек в рейтинге АТР – и займет 106 или 107 место.
Трава.
Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия)
6:4|6:1
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