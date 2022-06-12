  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева

Теннис
(1 голосов)

Первый титул в карьере нидерландца

АТР. 205 ракетка мира Ван Рейтховен обыграл в финале вторую ракетку Медведева

Фото: Omroep Brabant

UA-Футбол
Новина українською

Хертогенбош (АТР), нидерландский теннисист, 205 ракетка мира Тим Ван Рейтховен обыграл вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева в финале турнира. До этого, в полуфинале, Тим также обыграл другого теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Феликса Оже-Алиассима.

До этой недели нидерландец ни разу не побеждал в матчах уровня АТР. Более того, для него победа на этом турнире стала первой в карьере. Ван Рейтховен теперь – самый низкорейтинговый триумфатор в этом сезоне. По итогам турнира Тим поднимется на 98 или 99 строчек в рейтинге АТР – и займет 106 или 107 место.

Трава.

Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия)

6:4|6:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Даниил Медведев Феликс Оже Альяссим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде