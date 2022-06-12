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Цуренко сыграет с Халеп. Стали известны соперницы украинок в первом круге турнира в Бирмингеме
В соревновании примут участие Даяна Ястремская и Леся Цуренко
Фото: Tennis.bg
Бирмингем (WTA), были объявлены все пары, которые сыграют в первом круге основной сетки британского турнира. От Украины в Бирмингеме сыграют Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Первая, 67 ракетка мира, сыграет против польки Магды Линетт, 67 ракетки мира. Второй же, 116 ракетке мира, придется противостоять двадцатой ракетке мира, румынке Симоне Халеп.
Леся Цуренко играла с Халеп уже восемь раз – и каждый раз терпела поражение. Ранее, в квалификации, украинка обыгрывала мексиканку Фернанду Контрерас Гомес и британку Эмили Апплтон.
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