Цуренко сыграет с Халеп. Стали известны соперницы украинок в первом круге турнира в Бирмингеме

Бирмингем (WTA), были объявлены все пары, которые сыграют в первом круге основной сетки британского турнира. От Украины в Бирмингеме сыграют Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Первая, 67 ракетка мира, сыграет против польки Магды Линетт, 67 ракетки мира. Второй же, 116 ракетке мира, придется противостоять двадцатой ракетке мира, румынке Симоне Халеп.

Леся Цуренко играла с Халеп уже восемь раз – и каждый раз терпела поражение. Ранее, в квалификации, украинка обыгрывала мексиканку Фернанду Контрерас Гомес и британку Эмили Апплтон.