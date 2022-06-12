Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ATP. Энди Маррей проиграл в финале Маттео Берреттини
Шотландский теннисист не побеждает на турнирах с 2019 года
Фото: Tennishead
Штутгарт (ATP), шотландский теннисист Энди Маррей проиграл в финальном матче итальянцу Маттео Берреттини. Для последнего это был уже шестой финал на уровне АТР в карьере, а также первое участие в турнире серии вообще, с момента его операции.
Энди Маррей же проиграл уже второй финал на уровне АТР в это сезоне – ранее в Сиднее он проиграл россиянину Аслану Карацеву. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема не выиграл ни одного турнира уже более двух с половиной лет, с октября 2019. Тогда он в финале в Антверпене обыграл швейцарца Стэна Вавринку.
Трава.
Маттео Берреттини (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)
6:4|5:7|6:3
Популярное сейчас
- Представитель Макрона: Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Германия запретила одной из стран ЕС передать 40 танков Leopard
- Надаль - об отстранении россиян от Уимблдона: Это ничто, по сравнению с тем, что в Украине умирают люди
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество