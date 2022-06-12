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ATP. Энди Маррей проиграл в финале Маттео Берреттини

Теннис
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Шотландский теннисист не побеждает на турнирах с 2019 года

ATP. Энди Маррей проиграл в финале Маттео Берреттини

Фото: Tennishead

UA-Футбол
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Штутгарт (ATP), шотландский теннисист Энди Маррей проиграл в финальном матче итальянцу Маттео Берреттини. Для последнего это был уже шестой финал на уровне АТР в карьере, а также первое участие в турнире серии вообще, с момента его операции.

Энди Маррей же проиграл уже второй финал на уровне АТР в это сезоне – ранее в Сиднее он проиграл россиянину Аслану Карацеву. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема не выиграл ни одного турнира уже более двух с половиной лет, с октября 2019. Тогда он в финале в Антверпене обыграл швейцарца Стэна Вавринку.

Трава.

Маттео Берреттини (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)

6:4|5:7|6:3

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В статье: теннис Энди Маррей Маттео Берреттини
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