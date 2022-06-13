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Ангелина Калинина покидает турнир в Берлине

Теннис
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Украинка не смогла переиграть соперницу

Ангелина Калинина покидает турнир в Берлине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила представительнице россии Дарье Касаткиной на старте соревнований в Берлине.

Ангелина Калинина - Дарья Касаткина 7:5, 3:6, 1:6

За 2 часа 16 минут наша теннисистка оформила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Касаткина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова - Марина Заневская.

Напомним, Калинина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге женского Тура.

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В статье: Ангелина Калинина Дарья Касаткина
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