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Ангелина Калинина покидает турнир в Берлине
Украинка не смогла переиграть соперницу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила представительнице россии Дарье Касаткиной на старте соревнований в Берлине.
Ангелина Калинина - Дарья Касаткина 7:5, 3:6, 1:6
За 2 часа 16 минут наша теннисистка оформила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта.
Во втором круге турнира Касаткина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова - Марина Заневская.
Напомним, Калинина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге женского Тура.
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