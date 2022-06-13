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Роджер Федерер впервые за 22 года опустился за пределы топ-50 рейтинга АТР
Швейцарец пропускает турниры
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер опустился на 68-ю строчку в обновлённом рейтинге ATP .
Стоит отметить, что это наихудший показатель Федерера с июня 2000 года, когда Роджер вошёл в топ-50 и больше не выпадал из него.
40-летний Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу.
Ранее швейцарский теннисист подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также Роджер сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
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