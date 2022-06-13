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В топ-2 обновленного рейтинга АТР впервые за 18 лет не оказалось представителей Большой тройки

Теннис
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Все из-за АТР, которая отобрала очки у Уимблдона

В топ-2 обновленного рейтинга АТР впервые за 18 лет не оказалось представителей Большой тройки

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После обновления рейтинга ATP 35-летний серб Новак Джокович опустился на третью строчку из-за списания очков за "Ролан Гаррос" 2021 года.

Впервые с 10 ноября 2003 года в топ-2 не оказалось никого из "Большой тройки" — Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль.

Рафаэль Надаль занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP, имея в своём активе 6525 очков. 40-летний швейцарец Роджер Федерер занимает 68-ю строчку. Стоит отметить, что Федерер не выступал уже около года.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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