В топ-2 обновленного рейтинга АТР впервые за 18 лет не оказалось представителей Большой тройки

После обновления рейтинга ATP 35-летний серб Новак Джокович опустился на третью строчку из-за списания очков за "Ролан Гаррос" 2021 года.

Впервые с 10 ноября 2003 года в топ-2 не оказалось никого из "Большой тройки" — Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль.

Рафаэль Надаль занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP, имея в своём активе 6525 очков. 40-летний швейцарец Роджер Федерер занимает 68-ю строчку. Стоит отметить, что Федерер не выступал уже около года.