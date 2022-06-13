Леся Цуренко уступила Симоне Халеп и покидает турнир WTA 250 в Бирмингеме

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп в первом раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Леся Цуренко – Симона Халеп 1:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 19 минут. Цуренко оформила один эйс и допустила одну двойную ошибку.

Украинка провалила первый сет и пыталась реабилитироваться во втором. Однако как ни пыталась Леся победить и у нее не хватило сил, чтобы разобраться с румынкой.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Цуренко занимает 116-ю строчку.