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Леся Цуренко уступила Симоне Халеп и покидает турнир WTA 250 в Бирмингеме

Теннис
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Украинка снова не смогла справиться с румынкой

Леся Цуренко уступила Симоне Халеп и покидает турнир WTA 250 в Бирмингеме

Фото: twitter Lesia Tsurenko

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп в первом раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Леся Цуренко – Симона Халеп 1:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 19 минут. Цуренко оформила один эйс и допустила одну двойную ошибку.

Украинка провалила первый сет и пыталась реабилитироваться во втором. Однако как ни пыталась Леся победить и у нее не хватило сил, чтобы разобраться с румынкой.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Цуренко занимает 116-ю строчку.

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В статье: Леся Цуренко
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