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Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала парного турнира в Бирмингеме
Впервые в этом году между собой сыграли Людмила и Надежда Киченок
фото - btu.org.ua
Сестры Киченок сыграли друг против друга на парном турнире WTA 250 в Бирмингеме.
В первом круге парного разряда Людмила и Алена Остапенко из Латвии обыграли Надежду с сербкой Александрой Крунич.
Сёстры Киченок впервые в этом году сыграли друг против друга. В предыдущем сезоне в обоих подобных матчах сильнее была пара, в которой играла Надежда.
Бирмингем. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Надежда Киченок / Александра Крунич – 6:3, 6:4
Следующими соперницами Людмилы Киченок и Алены Остапенко станут победительницы матча Дэвис/Макнелли – Юван/Линетт.
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