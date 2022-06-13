Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала парного турнира в Бирмингеме

Сестры Киченок сыграли друг против друга на парном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

В первом круге парного разряда Людмила и Алена Остапенко из Латвии обыграли Надежду с сербкой Александрой Крунич.

Сёстры Киченок впервые в этом году сыграли друг против друга. В предыдущем сезоне в обоих подобных матчах сильнее была пара, в которой играла Надежда.

Бирмингем. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Надежда Киченок / Александра Крунич – 6:3, 6:4

Следующими соперницами Людмилы Киченок и Алены Остапенко станут победительницы матча Дэвис/Макнелли – Юван/Линетт.