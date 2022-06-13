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Надаль высказался о развитии OneVision
Испанец поддерживает эту действующую стратегию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль и председатель ATP Андреа Гауденци провели встречу, на которой обсудили новую долгосрочную стратегическую программу OneVision.
"Я думаю, это беспроигрышная формула", — приводит слова Рафаэля Надаля официальный сайт ATP.
Раннее Андреа Гауденци представил долгосрочную стратегию развития теннисного тура, которая, по его словам, поможет поставить фанатов на первое место, увеличив количество производимого контента и гибкость цифровых платформ.
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