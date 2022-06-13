  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль высказался о развитии OneVision
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль высказался о развитии OneVision

Теннис
(1 голосов)

Испанец поддерживает эту действующую стратегию

Надаль высказался о развитии OneVision

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и председатель ATP Андреа Гауденци провели встречу, на которой обсудили новую долгосрочную стратегическую программу OneVision.

"Я думаю, это беспроигрышная формула", — приводит слова Рафаэля Надаля официальный сайт ATP.

Раннее Андреа Гауденци представил долгосрочную стратегию развития теннисного тура, которая, по его словам, поможет поставить фанатов на первое место, увеличив количество производимого контента и гибкость цифровых платформ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде