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Маррей пропустит турнир категории ATP-500 в Лондоне
Теннисист получил травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за травмы мышц живота.
В первом круге он должен был сразиться с итальянцем Лоренцо Сонего. Его место в сетке соревнований займёт американец Денис Кудла.
"Этот турнир многое значит для меня, мне обидно сниматься с соревнований, особенно после того, как я провёл несколько хороших матчей на траве", — приводит слова Маррея Tennis 365.
Сегодня, 13 июня, Маррей прошёл обследование, которое диагностировало у него растяжение левой части живота. Он получил данную травму в финале турнира в Штутгарте, где проиграл итальянцу Маттео Берреттини.
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