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Рафаэль Надаль провел первую тренировку после травмы

Теннис
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Тренировка была закрытой

Рафаэль Надаль провел первую тренировку после травмы

Фото: The North East Affairs

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль провёл первую тренировку после лечения стопы, сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, сегодня утром, 13 июня, 36-летний Надаль провёл закрытую тренировку в загородном теннисном клубе в Санта Понса, который позднее примет турнир категории ATP-250 на Мальорке. Соревнования пройдут с 19 по 25 июня.

Ранее Надаль завоевал 14-й титул на Открытом чемпионате Франции – 2022, в финале разгромив норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

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В статье: Рафаэль Надаль
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