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Даяна Ястремская прервала серию поражений на старте турнира WTA 250 в Бирмингеме

Теннис
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Украинка не испытала проблем

Даяна Ястремская прервала серию поражений на старте турнира WTA 250 в Бирмингеме

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме обыграла польку Магду Линетт.

Дайана Ястремская - Магда Линетт 6:4, 6:3

Следует отметить, что украинка прервала серию из четырех поражений, которая началась в конце апреля во втором круге Мадрида. После турнира в Испании украинка проиграла на старте турнира WTA 125 в Париже, Roland Garros и Хертогенбосе.

В следующем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Елена Остапенко - Ребекка Марино.

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В статье: Даяна Ястремская
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