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Даяна Ястремская прервала серию поражений на старте турнира WTA 250 в Бирмингеме
Украинка не испытала проблем
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме обыграла польку Магду Линетт.
Дайана Ястремская - Магда Линетт 6:4, 6:3
Следует отметить, что украинка прервала серию из четырех поражений, которая началась в конце апреля во втором круге Мадрида. После турнира в Испании украинка проиграла на старте турнира WTA 125 в Париже, Roland Garros и Хертогенбосе.
В следующем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Елена Остапенко - Ребекка Марино.
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