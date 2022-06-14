Даяна Ястремская прервала серию поражений на старте турнира WTA 250 в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 250 в Бирмингеме обыграла польку Магду Линетт.

Дайана Ястремская - Магда Линетт 6:4, 6:3

Следует отметить, что украинка прервала серию из четырех поражений, которая началась в конце апреля во втором круге Мадрида. После турнира в Испании украинка проиграла на старте турнира WTA 125 в Париже, Roland Garros и Хертогенбосе.

В следующем раунде Даяна сыграет против победительницы матча Елена Остапенко - Ребекка Марино.